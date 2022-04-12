Говорить о применении химического оружия в Мариуполе рано – Кириленко

В результате взрыва неизвестного вещества в Мариуполе пострадали три человека, информирует ZN.ua.

В результате взрыва неизвестного вещества, которое роSSийские оккупанты сбросили на Мариуполь с беспилотника, пострадали три человека. Однако пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире CNN.

"Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку", – сказал Кириленко.

Он также добавил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых гражданских.

"Лик погибших там идет на тысячи", - подчеркнул глава Донецкой ОВА.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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