Говорить о применении химического оружия в Мариуполе рано – Кириленко

В результате взрыва неизвестного вещества, которое роSSийские оккупанты сбросили на Мариуполь с беспилотника, пострадали три человека. Однако пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире CNN .

"Три человека пострадали вчера ночью в Мариуполе в результате взрыва неизвестного вещества, которое россияне сбросили с беспилотника. Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку", – сказал Кириленко.

Он также добавил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых гражданских.

"Лик погибших там идет на тысячи", - подчеркнул глава Донецкой ОВА.