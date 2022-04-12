Женские сумки и духи: оккупанты-мародеры растеряли на поле боя награбленное добро, фотофакт

Украинские военнослужащие из 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр уничтожили роSSийских оккупантов, которые на поле боя "растеряли" женскую сумочку, розовый зонтик и парфюмерию - все свои мародерские трофеи, информирует Апостроф.

Об этом пишут в Госспецсвязи.

Бойцы 93 ОМБр Холодный Яр вспомнили о роSSийских военных фильмах, где воспевается честь и победа россиян, которой на самом деле не существует.

"Вы когда-то смотрели роSSийские фильмы о войне? Об Афганистане, Чеченских войнах? О героических роSSийских воинах, которые, несмотря на преимущество противника, выполняют приказы, прикрывают грудью товарищей, удерживают стратегически важные высоты под огнем? А видели ли в таких фильмах на поле боя, например, женскую сумочку на цепочке? Или розовый зонтик и бутылочки с парфюмерией? Нет? А знаете почему? Потому что роSSийский кинематограф лжет", - написали они.

Также украинские бойцы посоветовали реквизиторам роSSийских фильмов запастись женскими трусами, утюгами, бижутерией со следами крови и розовыми зонтиками, чтобы их фильмы из совершенно фантастических превратились в реалистичные.


Лиза Бровко, Апостроф

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