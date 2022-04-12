"Мы дефолт не объявляли!": в РоSSии все еще не поняли, что дефолт - это санкции

В РоSSии все еще не связывают дефолт страны, механизм которого был запущен 4 апреля, и санкции, введенные мировым сообществом против РФ как страны-агрессора. 12 апреля роSSийское министерство финансов разразилось заявлением, в котором в принципе отрицает дефолт страны.

" РФ не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, информация не соответствует действительности", - заявили в минфине, который цитирует ТАСС .

"Очевидно, что препятствия для осуществления платежей, погашения и обслуживания госдолга РФ в иностранной валюте созданы искусственно", - добавили также в министерстве.

Напомним,4 апреля минфин РоSSии не смог расплатиться по евробондам в долларах, а платеж, произведенный в рублях, не был принят иностранным банком-корреспондентом, что фактически запускает механизм дефолта страны-агрессора.

5 апреля США объявили, что хотят поставить РФ перед выбором между истощением резервов и дефолтом .