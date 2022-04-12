"Мы дефолт не объявляли!": в РоSSии все еще не поняли, что дефолт - это санкции

В РоSSии начали подозревать, что дефолт - не просто так, информирует ZN.ua.

В РоSSии все еще не связывают дефолт страны, механизм которого был запущен 4 апреля, и санкции, введенные мировым сообществом против РФ как страны-агрессора. 12 апреля роSSийское министерство финансов разразилось заявлением, в котором в принципе отрицает дефолт страны.

"РФ не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, информация не соответствует действительности", - заявили в минфине, который цитирует ТАСС.

"Очевидно, что препятствия для осуществления платежей, погашения и обслуживания госдолга РФ в иностранной валюте созданы искусственно", - добавили также в министерстве.

Напомним,4 апреля минфин РоSSии не смог расплатиться по евробондам в долларах, а платеж, произведенный в рублях, не был принят иностранным банком-корреспондентом, что фактически запускает механизм дефолта страны-агрессора.

5 апреля США объявили, что хотят поставить РФ перед выбором между истощением резервов и дефолтом.

"РоSSия не имеет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая введенные нами разрушительные санкции. Они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, получением новых доходов или дефолтом. Наибольшая часть нашей цели здесь состоит в том, чтобы истощить ресурсы, которые есть у Путина (президента РФ Владимира Путина – Ред.) для продолжения своей войны против Украины… В долгосрочной перспективе ему будет труднее вести войну", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По материалам: ТАСС /

Лия Ильченко, ZN.ua

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