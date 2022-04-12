Нашастались: десантники показали фото уничтоженного подразделения рашистов

В ходе боев за Донбасс украинские десантники уничтожили подразделение рашистов из террористических "республик" ОРДЛО, информирует Апостроф .

Фото уничтоженных боевиков опубликовало в Facebook Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Эти боевики были уничтожены во время боя в Донецкой области силами 25-ой отдельной бригады ДШВ (Днепропетровская область).

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