Нашастались: десантники показали фото уничтоженного подразделения рашистов

В ходе боев за Донбасс украинские десантники уничтожили подразделение рашистов из террористических "республик" ОРДЛО, информирует Апостроф.

Фото уничтоженных боевиков опубликовало в Facebook Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Эти боевики были уничтожены во время боя в Донецкой области силами 25-ой отдельной бригады ДШВ (Днепропетровская область).

Осторожно!!! Кадры содержат элементы 18+ и не рекомендуются людям с неустойчивой психикой!!!


Евгений Устименко, Апостроф

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