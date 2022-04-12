Вербовал военных и сливал информацию: в Харькове поймали шпиона, который работал в ВСУ

В Харькове вычислили шпиона, который несколько лет сливал инфу и вербовал неокрепшие мозги.

В Харькове поймали шпиона, который долгие годы работал украинских властных структурах, вербовал военных и сливал информацию о Вооруженных силах Украины. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что бывший работник милиции из Донецкой области, выполняя задачи Главного управления Генштаба ВС РФ , помогал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины путем вербовки лиц для систематического сбора и последующей передачи сведений государственного уровня, информации о чиновниках, а также о места дислокации подразделений ВС Украины.

Агент РФ успел сделать карьеру в Украине, работая в разных властных структурах. В 2017 году мужчина работал в Главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины, где ему удалось наладить контакты с разными чиновниками того времени. Выполняя отведенную роль, агент передавал роSSийским спецслужбам документы относительно позиции стран ЕС по вступлению Украины в четыре союза: энергетический союз, цифровой союз, таможенный союз ЕС .

В мае 2018 года мужчина, находясь на связи с представителями роSSийских агентур, поступил на военную службу в Вооруженные Силы Украины. Он передавал роSSийским кукловодам информацию о руководстве батальона, ситуации на линии фронта и возможности вербовки командиров ВСУ.

В 2021 году, уволившись из рядов ВСУ, агент продолжил сотрудничество со страной-агрессором. Когда РоSSия начала войну против Украины, мужчина получил указание от своих наставников на сбор и передачу информации о подразделениях специального назначения ВС Украины, которые дислоцируются в Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а также склады вооружения и топлива, расположенные в Черкасской и Полтавская область.