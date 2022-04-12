Псковский нелюдь: что известно про путинского вояку, изнасиловавшего младенца

Во время выступления перед парламентом Литвы президент Украины Владимир Зеленский рассказал о роSSийском оккупанте-педофиле, который изнасиловал младенца, зафиксировав это на видео. Личность этого военного преступника уже установлена, информирует Апостроф.

Об этом он заявил в своем видеообращении к политикам и народу Литвы.

"Установлено даже это лицо - роSSийский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназовец, отправлявший товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой роSSийский военный "защитник детей"... Вот с таким теперь будет ассоциироваться роSSийская армия, роSSийские десантники, из Пскова – изнасилование младенца", - сообщил президент, отметив, что роSSийские пропагандисты оправдывают изверга.

Также он добавил, что это военное преступление есть и будет на ответственности кремлевских СМИ и тех стран мира, которые до сих пор не отключили рупоры роспропаганды на своем телевидении.

Владимир Зеленский обратился к министру обороны РФ Шойгу с вопросом, хотел ли он, чтобы такие десантники-педофилы "защищали" его детей.

В то же время медиапроект "Вот да" сообщает, что этот оккупант-педофил Алексей Бычков 1997 года рождения был задержан в РоSSии 9 апреля. По данным издания, этот человек записывал на видео изнасилование младенца и отправлял их своим товарищам. Заявление на Бычкова в полицию РоSSии написала женщина, которая до этого купила автомобиль у жены изверга, после того, как ей начали посылать видео с изнасилованиями.

Алексей Бычков
Фото: Анастасия Иванова/ "ВКонтакте "

Кроме того, есть данные о том, что военный преступник Бычков 8 марта 2022 года получил штраф за перевозку детей без специального кресла в Краснодарском крае.

Также известно, что на видео насилия над младенцем есть кадры, на которых россиянин снимал свои гениталии, засовывал в свой анус разные предметы, в том числе нож, которые потом облизывал, и другие проявления сексуальной девиации. Все эти видео он отсылал другу.

 


Лиза Бровко, Апостроф

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