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2022-04-12
Вероятность вторжения из Беларуси выше, чем из Приднестровья - Госпогранслужба
Пограничники и ВСУ готовы к любому сценарию
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В Госпогранслужбе полагают, что вероятность вторжения в Украину из Беларуси выше, чем из Приднестровья - непризнанного образования на территории Молдовы, информирует
Об этом сегодня в ходе брифинга в украинском медиацентре
"Как и на границе с Молдовой на участке с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью усилены меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях”, - отметил спикер.
Он подчеркнул, что “сейчас рассматривается возможность вторжения из Республики Беларусь в Украину".
По его словам, украинские военнослужащие готовы к любому сценарию.
Виктор Конев, ZN.ua