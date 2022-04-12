Вероятность вторжения из Беларуси выше, чем из Приднестровья - Госпогранслужба

Пограничники и ВСУ готовы к любому сценарию

Вероятность вторжения из Беларуси выше, чем из Приднестровья - Госпогранслужба
© Госпогранслужба

В Госпогранслужбе полагают, что вероятность вторжения в Украину из Беларуси выше, чем из Приднестровья - непризнанного образования на территории Молдовы, информирует ZN.ua.

Об этом сегодня в ходе брифинга в украинском медиацентре сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Как и на границе с Молдовой на участке с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью усилены меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях”, - отметил спикер.

Он подчеркнул, что “сейчас рассматривается возможность вторжения из Республики Беларусь в Украину".

По его словам, украинские военнослужащие готовы к любому сценарию.


Виктор Конев, ZN.ua

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