Вероятность вторжения из Беларуси выше, чем из Приднестровья - Госпогранслужба

В Госпогранслужбе полагают, что вероятность вторжения в Украину из Беларуси выше, чем из Приднестровья - непризнанного образования на территории Молдовы, информирует ZN.ua .

Об этом сегодня в ходе брифинга в украинском медиацентре сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Как и на границе с Молдовой на участке с Приднестровьем, так и на границе с Беларусью усилены меры безопасности для того, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях”, - отметил спикер.

Он подчеркнул, что “сейчас рассматривается возможность вторжения из Республики Беларусь в Украину".

По его словам, украинские военнослужащие готовы к любому сценарию.