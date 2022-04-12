С начала войны погибли 20 журналистов

Среди них есть и представители иностранных СМИ.

С начала войны погибли 20 журналистов
Фото: pomisna.info

Только по официальным данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупантов по состоянию на 3 апреля погибли 18 медийщиков. Среди них также представители иностранных СМИ.

8 апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля – о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала "Детинец", видеоинженера Романа Нежиборца. Это уже 20 смерть, сообщает Национальный союз журналистов.

  • Пьер Закжевски
  • Александра Кувшинова
  • Александр Лыткин
  • Павел Ли
  • Сергей Пущенко
  • Евгений Сакун
  • Брент Энтони Рено
  • Оксана Баулина
  • Дилербек Шакиров
  • Виктор Дедов
  • Виктор Дударь
  • Лилия Гумянова
  • Юрий Олийнык
  • Олег Якунин
  • Максим Левин
  • Мантас Кведоравичюс
  • Сергей Заиковский
  • Денис Котенко
  • Евгений Баль
  • Роман Нежиборец

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