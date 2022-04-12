С начала войны погибли 20 журналистов

Среди них есть и представители иностранных СМИ.

Только по официальным данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупантов по состоянию на 3 апреля погибли 18 медийщиков. Среди них также представители иностранных СМИ .

8 апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля – о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала "Детинец", видеоинженера Романа Нежиборца. Это уже 20 смерть, сообщает Национальный союз журналистов.