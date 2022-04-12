"Рома уже не дышал": волонтер чудом выжил после расстрела и рассказал о вероломстве оккупантов

"Рома уже не дышал": волонтер чудом выжил после расстрела и рассказал о вероломстве оккупантов

После пыток волонтеров оккупанты погрузили в БТР и повезли к реке на расстрел.

Волонтер Андрей Вербицкий, выживший после расстрела роSSийскими оккупантами в Мотыжине Киевской области, рассказал, как вместе с другом Романом попал в плен и как их жестоко пытали. Историю волонтера опубликовал проект "Очі" в Facebook.

На опубликованной записи волонтер поведал, что они с другом привезли волонтерскую помощь в Мотыжин, когда роSSийские оккупанты их остановили и взяли в плен.

Сначала их поместили в люк и по очереди выводили пытать и избивали, выпытывая позиции украинских военнослужащих. На второй день их стали водить в лес, где заставляли копать себе могилы.

Где-то 23 марта их вытащили из люка обоих, повалили и начали бить по голове, по локтям, по ногам, простреливали руки и ноги, продолжая допрашивать. А после пыток волонтеров оккупанты погрузили в БТР и повезли к реке на расстрел. Мужчине чудом удалось после этого выжить, его друг был убит оккупантами.

"Я начал притворяться, что я мертв. Буквально через минуты две я услышал, что они уехали. Я встал. Начал растягивать скотч на руках. Вытянул руки. Снял повязку. К Роме, а у Ромы череп расстрелян. Он уже не дышал. ...Перемотал себе шею, руку и хромал в село ближайшее... Километров пять... Долго шел", - рассказал Андрей, у которого после пыток было пять сквозных ранений и перелом ноги.


Александра Павленко, politeka.net

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