На Запорожском направлении украинские военные сбили вражеский самолет

Наши защитники сбили роSSийский Су-34.

На Запорожском направлении украинские военные сбили вражеский самолет

В Запорожском направлении накануне украинские военные сбили вражеский самолет Су-34. Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.

«Хорошо поработало одно из подразделений против воздушной обороны, добавив в свой счет уничтоженный вражеский самолет СУ-34», – говорится в сообщении.

Также указано, что защитники Запорожского края за прошлые сутки уничтожили:

  • 65 оккупантов, 3 ранены;
  • четыре танка;
  • пять боевых бронированных машин;
  • две реактивные системы залпового огня;
  • два 120 мм минометов;
  • пять единиц автомобильной техники

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