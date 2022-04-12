На Запорожском направлении украинские военные сбили вражеский самолет

В Запорожском направлении накануне украинские военные сбили вражеский самолет Су-34. Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.

«Хорошо поработало одно из подразделений против воздушной обороны, добавив в свой счет уничтоженный вражеский самолет СУ-34», – говорится в сообщении.

Также указано, что защитники Запорожского края за прошлые сутки уничтожили: