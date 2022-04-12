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2022-04-12
На Запорожском направлении украинские военные сбили вражеский самолет
Наши защитники сбили роSSийский Су-34.
В Запорожском направлении накануне украинские военные сбили вражеский самолет Су-34. Об этом
«Хорошо поработало одно из подразделений против воздушной обороны, добавив в свой счет уничтоженный вражеский самолет СУ-34», – говорится в сообщении.
Также указано, что защитники Запорожского края за прошлые сутки уничтожили:
- 65 оккупантов, 3 ранены;
- четыре танка;
- пять боевых бронированных машин;
- две реактивные системы залпового огня;
- два 120 мм минометов;
- пять единиц автомобильной техники
Юлия Москаленко, ZN.ua