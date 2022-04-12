Во Львове пластуны почтили память борцов за независимую Украину

На Лычаковском кладбище покоятся несколько поколений патриотов, погибших за Украину: воины Украинской Галицкой Армии, УПА и ВСУ.

Фото: Іван Станіславський

На Лычаковском кладбище во Львове украинская скаутская организация Пласт провела акцию памяти воинов, погибших в боях за независимость Украины. Событие было посвящено 110-летию со дня основания организации пластунов.

«В этот день 110 лет назад в помещении Академической гимназии около 40 пластунов приняли первую пластовую присягу. Их поколение боролось за нашу свободу, но эта борьба не увенчалась успехом. Обрести независимость не удалось. Однако они воспитали детей, которые не изменили своему делу на Родине, в ссылке, в эмиграции. Их потомки стали тем поколением, готовым защищать нашу украинскую землю. Сегодня мы чтим память всех, кто положил свою жизнь за нашу независимость, за нашу свободу. Это место выбрано не случайно. Здесь, на Лычаковском кладбище, покоятся несколько поколений патриотов, погибших за Украину - воины Украинской Галицкой Армии, УПА и ВСУ», - отмечает скаут Пласта Александр.

В завершение акции участники зажгли лампадки на могилах павших воинов.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

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