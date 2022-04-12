Погода и ВСУ не позволяют высадиться десанту рф в Одессе: в командовании "Юг" рассказали о происходящем

Русский корабль

Вражеские корабли не приближаются к побережью Одесской области.

Об этом сообщает в Телеграмме представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Оккупанты знают о готовности к отражению атак подразделениями береговой обороны ВСУ, а также о штормовую погоду в северо-западной части Черного моря. Поэтому есть риск разве что ракетных ударов со стороны временно оккупированного Крыма.

Малый ракетный корабль россии рф углич

«Захватчики продолжают искать способы улучшить свое положение на николаевском направлении наши войска оружием останавливают коварные попытки жалкой партизанщины, не оставляя врагу шанса... Также в Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением - для высадки десанта условия неблагоприятны», - отметил Назаров.

Впрочем, по его словам, угроза ракетных атак как с моря, так и с временно оккупированного Крыма остается.

Одесса, море, корабли


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Кремль планировал создать на Западной Украине "народные республики": в СБУ рассказали подробности "схемы"
Переоделись в гражданских и атаковали: в ОК "Юг" рассказали о смертельной затее оккупантовПереоделись в гражданских и атаковали: в ОК "Юг" рассказали о смертельной затее оккупантов
Защитники Мариуполя рассказали, когда с ними связывались в последний раз: "Никто не поднимает трубку"Защитники Мариуполя рассказали, когда с ними связывались в последний раз: "Никто не поднимает трубку"
Были вынуждены уехать: в ООН рассказали, сколько миллионов украинцев покинули свои домаБыли вынуждены уехать: в ООН рассказали, сколько миллионов украинцев покинули свои дома
Допросы, переговоры и кража горючего: работники ЧАЭС рассказали о работе в условиях оккупацииДопросы, переговоры и кража горючего: работники ЧАЭС рассказали о работе в условиях оккупации
В "Азове" рассказали об обстреле ледокола "Капитан Белоусов": есть погибшийВ "Азове" рассказали об обстреле ледокола "Капитан Белоусов": есть погибший
РоSSийские оккупанты нанесли по Одессе ракетные удары с моряРоSSийские оккупанты нанесли по Одессе ракетные удары с моря
В Одессе местные жители сообщают о взрывахВ Одессе местные жители сообщают о взрывах
Придется выбирать: в США рассказали, как загонят РоSSию в тупикПридется выбирать: в США рассказали, как загонят РоSSию в тупик
Псковская десантура не хочет возвращаться воевать в УкраинуПсковская десантура не хочет возвращаться воевать в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости