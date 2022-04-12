Погода и ВСУ не позволяют высадиться десанту рф в Одессе: в командовании "Юг" рассказали о происходящем

Вражеские корабли не приближаются к побережью Одесской области.

Об этом сообщает в Телеграмме представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Оккупанты знают о готовности к отражению атак подразделениями береговой обороны ВСУ, а также о штормовую погоду в северо-западной части Черного моря. Поэтому есть риск разве что ракетных ударов со стороны временно оккупированного Крыма.

«Захватчики продолжают искать способы улучшить свое положение на николаевском направлении наши войска оружием останавливают коварные попытки жалкой партизанщины, не оставляя врагу шанса... Также в Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением - для высадки десанта условия неблагоприятны», - отметил Назаров.

Впрочем, по его словам, угроза ракетных атак как с моря, так и с временно оккупированного Крыма остается.