В Украине в реестр госпредателей внесли Снежану Егорову, Кирилла Вышинского, Оксану Марченко и Игоря Гужву

В списке из 100 человек – 73 политика, по 13 правоохранителей и медийщиков, а также один судья.

В Украине в реестр госпредателей внесли Снежану Егорову, Кирилла Вышинского, Оксану Марченко и Игоря Гужву
Фото: facebook.com/Nacrada

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и ОО "Движение ЧЕСТНО" внесли первые 100 человек в реестр государственных изменников.

Об этом сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Среди этих 100 человек – 73 политика, 13 представителей правоохранительных органов, 13 медийщиков, а также один судья.

В реестре собраны данные о коллаборантах из 14 областей Украины.

Из представителей медиасферы в реестр внесены Кирилл Вышинский, Игорь Гужва, Снежана Егорова, Андрей Ермолаев, Светлана Крюкова, Глеб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Медведева, Диана Панченко, Михаил Погребинский, Владимир Рогоченко.

Перед тем, как внести лицо в этот список, "Движение ЧЕСТНО" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации оно активно сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями.

Движение ЧЕСТНО продолжает искать коллаборантов и призывает всех, кто имеет такую информацию, делиться ею. Информацию обо всех участниках списка можно просмотреть по ссылке https://www.chesno.org/traitors/.

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