"Бойся, Лукашенко!": в Беларуси массово клеят объявления с требованием сдать оружие и боеприпасы

"Бойся, Лукашенко!": в Беларуси массово клеят объявления с требованием сдать оружие и боеприпасы

В Беларуси массово клеят объявления с требованием сдать оружие и боеприпасы, найденные где-либо. Грозят статьей от 2 до 12 лет тем, кто найдет и не сообщит. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и показал соответствующее фото объявления.

Алексей Гончаренко предположил, что роSSийские головорезы, которые сейчас находятся на территории Беларуси потеряли часть своего оружия. Скорее всего это произошло после очередных гуляний на местной дискотеке, где они пили водку и плясали, не забывая приставать к местным девушкам.

Депутат также добавил, что роSSийские военные вообще особой дисциплиной никогда не отличались и умеют лишь стрелять по мирным людям. Как пример он напомнил, что уже сейчас жители Беларуси подтверждают о найденном оружии в трех районах.

роSSийские оккупанты, вторжение РФ

"Бойся, Лукашенко!... Даже не знаю, с какого перепуга Лукашенко так спохватился? Под Гомелем он даже в лес ходить запретил без особого разрешения. Чего же боится Лука, я не пойму. Бедность под санкциями, отсутствие рынков сбыта и море оружия на руках. Неужели думает, что достал своих граждан и те пойдут решать вопрос самым понятным способом?" - подытожил депутат.


Александра Павленко, politeka.net

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