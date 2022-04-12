Взятый в плен герой фильма "Украинские шерифы" вышел на связь

21 марта оккупанты похитили Маруняка уже второй раз.

Взятый в плен герой фильма "Украинские шерифы" вышел на связь
староста Старой Збурьевки (Голопристанская ТО Херсонщины) Виктор Маруняк
Фото: vgoru.org

В Херсонской области вышел на связь похищенный роSSийскими военными староста Старой Збурьевки (Голопристанская ТО Херсонщины) Виктор Маруняк. Он герой фильма "Украинские шерифы".

Об этом сообщила представитель горсовета Голой Пристани.

"Виктор Васильевич Маруняк, удерживаемый в плену принудительно военными РоSSийской Федерации, сегодня возвращается к нам, вышел на связь", – сказано в сообщении.

21 марта оккупанты похитили Маруняка уже во второй раз. Мужчину сильно избивали. По словам очевидцев, Виктора Васильевича Маруняка привели домой в наручниках. Подбросили ему гранаты и сказали, что по законам РоSSии ему светит 20 лет тюрьмы.

Виктор Маруняк - староста села Старая Збурьевка. В 2015 году он стал одним из героев документальной ленты Романа Бондарчука "Украинские шерифы". Фильм рассказывает жителей села Старая Збурьевка, которые взяли на себя ответственность охранять общественный порядок там, куда не доезжала украинская полиция.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
На грани бунта: вояки рф массово отказываются идти в наступление, новый аудиоперехватНа грани бунта: вояки рф массово отказываются идти в наступление, новый аудиоперехват
Загрязнение Украины минами должно рассматриваться как военное преступление РФ – ЗеленскийЗагрязнение Украины минами должно рассматриваться как военное преступление РФ – Зеленский
Стало известно, где разместят пленных роSSийских оккупантовСтало известно, где разместят пленных роSSийских оккупантов
CNN: РоSSия готовит наступление на Донбассе, удастся ли ей добиться прорыва?CNN: РоSSия готовит наступление на Донбассе, удастся ли ей добиться прорыва?
В Мариупольском порту россияне захватили в плен моряков грузового суднаВ Мариупольском порту россияне захватили в плен моряков грузового судна
Лагерь для военнопленных могут разместить в одной из колоний, – ДенисоваЛагерь для военнопленных могут разместить в одной из колоний, – Денисова
Франция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSииФранция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSии
"Ждут ожесточенные бои": россия стянула войска и технику для нового наступления, спутниковое фото"Ждут ожесточенные бои": россия стянула войска и технику для нового наступления, спутниковое фото
В ближайшие дни возможно наступление войск РФ, – ГенштабВ ближайшие дни возможно наступление войск РФ, – Генштаб
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные ГенштабаВраг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Последние новости
Подгружаем последние новости