Взятый в плен герой фильма "Украинские шерифы" вышел на связь

21 марта оккупанты похитили Маруняка уже второй раз.

В Херсонской области вышел на связь похищенный роSSийскими военными староста Старой Збурьевки (Голопристанская ТО Херсонщины) Виктор Маруняк. Он герой фильма "Украинские шерифы".

Об этом сообщила представитель горсовета Голой Пристани.

"Виктор Васильевич Маруняк, удерживаемый в плену принудительно военными РоSSийской Федерации, сегодня возвращается к нам, вышел на связь", – сказано в сообщении.

21 марта оккупанты похитили Маруняка уже во второй раз. Мужчину сильно избивали. По словам очевидцев, Виктора Васильевича Маруняка привели домой в наручниках. Подбросили ему гранаты и сказали, что по законам РоSSии ему светит 20 лет тюрьмы.

Виктор Маруняк - староста села Старая Збурьевка. В 2015 году он стал одним из героев документальной ленты Романа Бондарчука "Украинские шерифы". Фильм рассказывает жителей села Старая Збурьевка, которые взяли на себя ответственность охранять общественный порядок там, куда не доезжала украинская полиция.