Мало олигархов, говорящих сейчас о мире с Украиной, имеют доступ к Путину

Сегодня у президента РоSSии есть узкий круг "смотрящих", с которыми и ведут диалог, информирует ZN.ua.

Мало олигархов, говорящих сейчас о мире с Украиной, имеют доступ к Путину
© Официциальный сайт Кремля

РоSSийские олигархи, которые говорят о мире с Украиной, вроде Олега Дерипаски или Михаила Фридмана, в настоящее время не имеют прямого доступа к президенту РоSSии. Об этом в интервью ZN.UA рассказал роSSийский оппозиционер Илья Пономарев. Непосредственно к "телу" Владимира Путина могут попасть лишь косвенно из-за нескольких людей в ближайшем окружении президент - "смотрящих".

В круг этих "смотрящих", например, входят Юрий Ковальчук — один из идеологов широкомасштабного вторжения в Украину — Аркадий и Борис Ротенберги.

"Насколько я понимаю, с этими "смотрящими" у олигархов идет активный диалог о том, чтобы как-то повлиять на Путина. Но пока этого нет. Думаю, что олигархи будут действовать иначе, например, подкупить кого-то из силовиков для сценария a la "табакерка" "Но это будет не сейчас. Для этого нужно дожить. На это могут повлиять усталость, безысходность от того, что происходит", - прогнозирует Илья Пономарев.


Данил Ганаженко, ZN.ua

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