Мало олигархов, говорящих сейчас о мире с Украиной, имеют доступ к Путину
Сегодня у президента РоSSии есть узкий круг "смотрящих", с которыми и ведут диалог, информирует
РоSSийские олигархи, которые говорят о мире с Украиной, вроде Олега Дерипаски или Михаила Фридмана, в настоящее время не имеют прямого доступа к президенту РоSSии. Об этом в интервью ZN.UA рассказал роSSийский оппозиционер Илья Пономарев. Непосредственно к "телу" Владимира Путина могут попасть лишь косвенно из-за нескольких людей в ближайшем окружении президент - "смотрящих".
В круг этих "смотрящих", например, входят Юрий Ковальчук — один из идеологов широкомасштабного вторжения в Украину — Аркадий и Борис Ротенберги.
"Насколько я понимаю, с этими "смотрящими" у олигархов идет активный диалог о том, чтобы как-то повлиять на Путина. Но пока этого нет. Думаю, что олигархи будут действовать иначе, например, подкупить кого-то из силовиков для сценария