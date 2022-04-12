Мало олигархов, говорящих сейчас о мире с Украиной, имеют доступ к Путину

РоSSийские олигархи, которые говорят о мире с Украиной, вроде Олега Дерипаски или Михаила Фридмана, в настоящее время не имеют прямого доступа к президенту РоSSии. Об этом в интервью ZN.UA рассказал роSSийский оппозиционер Илья Пономарев. Непосредственно к "телу" Владимира Путина могут попасть лишь косвенно из-за нескольких людей в ближайшем окружении президент - "смотрящих".

В круг этих "смотрящих", например, входят Юрий Ковальчук — один из идеологов широкомасштабного вторжения в Украину — Аркадий и Борис Ротенберги.