"Мирные жители платят слишком высокую цену": заместитель Генсека ООН увидел ужасы оккупации в Ирпени

Заместитель Генсека ООН Мартин Гриффитс посетил Ирпень после освобождения города от роSSийских оккупантов.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е защищаются от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и пойти в контрнаступление, отбив полностью нападение на северном направлении. Заместитель Генсека ООН Мартин Гриффитс посетил Ирпень после его освобождения от роSSийских оккупантов.

"Украинские мирные жители платят слишком высокую цену за эту войну", - заместитель Генсека ООН Мартин Гриффитс после увиденного в Ирпене и Буче", - было написано под видео с Гриффитсом, которое разместили в тг-канале "Реальный Киев ".