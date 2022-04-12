В краткосрочной перспективе режим Путина стабилен

В краткосрочной перспективе режим президента РоSSии Владимира Путина стабилен. В этом уверен Владимир Кравченко в статье "Операция "Табакерка": три условия, при которых уберут Путина".
Однако, есть три предпосылки для того, чтобы переворот в РоSSийской Федерации все же произошел:
Увеличение персональных рисков для окружения Владимира Путина. Пока финансовых ограничений и личных трудностей недостаточно для свержения президента, однако, если их количество будет расти, то может начаться новая операция "Табакерка".
Слабость президента, ухудшение его здоровья. Если оцепление Путина почувствует, что руководитель слабеет и к тому же — увеличивается количество персональных угроз, роSSийская элита может предпринять какие-то действия.
Запрос в обществе. Сегодня до 80% населения РоSSии поддерживает своего президента. Однако, если появится запрос на устранение лидера, им воспользуются.