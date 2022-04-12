В краткосрочной перспективе режим Путина стабилен

Однако, есть три предпосылки, которые могут способствовать перевороту в Кремле, информирует ZN.ua.

В краткосрочной перспективе режим Путина стабилен
© unsplash/paulgbrs

В краткосрочной перспективе режим президента РоSSии Владимира Путина стабилен. В этом уверен Владимир Кравченко в статье "Операция "Табакерка": три условия, при которых уберут Путина".

Однако, есть три предпосылки для того, чтобы переворот в РоSSийской Федерации все же произошел:

  1. Увеличение персональных рисков для окружения Владимира Путина. Пока финансовых ограничений и личных трудностей недостаточно для свержения президента, однако, если их количество будет расти, то может начаться новая операция "Табакерка".
  2. Слабость президента, ухудшение его здоровья. Если оцепление Путина почувствует, что руководитель слабеет и к тому же — увеличивается количество персональных угроз, роSSийская элита может предпринять какие-то действия.
  3. Запрос в обществе. Сегодня до 80% населения РоSSии поддерживает своего президента. Однако, если появится запрос на устранение лидера, им воспользуются.


Данил Ганаженко, ZN.ua

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