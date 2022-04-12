В краткосрочной перспективе режим Путина стабилен

В краткосрочной перспективе режим президента РоSSии Владимира Путина стабилен. В этом уверен Владимир Кравченко в статье "Операция "Табакерка": три условия, при которых уберут Путина".

Однако, есть три предпосылки для того, чтобы переворот в РоSSийской Федерации все же произошел: