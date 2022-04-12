20,8% украинцев сменили место жительства с начала войны, - исследование

81,6% украинцев не планируют менять свое местонахождение в следующие 4 недели.

20,8% украинцев сменили место жительства с начала войны, - исследование
Фото: Макс Требухов

С началом войны 20,8% украинцев сменили место жительства. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Война в Украине: социологическое измерение, проведенного компанией «Оперативная социология» по заказу Норвежского института городских и региональных исследований (NIBR) и Университета Осло Метрополитен (OsloMet).

При этом 81,6% украинцев не планируют менять свое местонахождение в следующие 4 недели, а 59,6% выехавших или планирующих выехать за границу хотят как можно скорее вернуться домой.

Как показывает исследование, самый высокий уровень миграции наблюдается в северных областях. А в Луганской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Херсонской областях зафиксированы самые высокие показатели гуманитарных проблем.

Согласно данным исследования, около 30% населения совершают денежные переводы. 18,7% указали, что стали волонтерами. Еще 33,5% украинцев помогают незнакомым людям самостоятельно.

Как указано в результатах исследования, через два-три месяца 70% украинцев останутся без сбережений. При этом более 89% украинцев считают достаточной международную гуманитарную и финансовую поддержку. В то время как 56,2% граждан Украины называют недостаточной международную военную помощь.

Социологический опрос по теме «Война в Украине: социологическое измерение» проводился среди совершеннолетнего населения Украины в период с 13 по 23 марта методом телефонного интервью, опрошено 3007 респондентов. Цель исследования – выявление проблем, возникших у населения Украины в связи с войной, начатой против нее РоSSийской Федерацией.



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