В космосе бандеровцев нет: фотожабы на визит Путина и Лукашенко на космодром

Во вторник, 12 апреля, в день Космонавтики, Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились во второй раз за время войны в Украине. Это стало причиной для шуток в сети.

Фотожабы на встречу двух кровавых диктаторов опубликовали в Twitter "Москаль у Львові", информирует Апостроф.

Лидеры стран-агрессоров посещают космодром Восточный в Амурской области РоSSийской Федерации. Им советуют безотлагательно отправиться на концерт Кобзона, а заодно проведать недавно умершего Владимира Жириновского.

"Поздравляю с сегодняшним праздником, а Лукашенко и Путину советую прямо сейчас с космодрома Восточный стартовать на концерт Кобзона! За одно и Жириновского проведают", - пишет автор публикации.


Лена Руденко, Апостроф

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