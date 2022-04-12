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2022-04-12
В космосе бандеровцев нет: фотожабы на визит Путина и Лукашенко на космодром
Во вторник, 12 апреля, в день Космонавтики, Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились во второй раз за время войны в Украине. Это стало причиной для шуток в сети.
Фотожабы на встречу двух кровавых диктаторов опубликовали в Twitter "Москаль у Львові", информирует
Лидеры стран-агрессоров посещают космодром Восточный в Амурской области РоSSийской Федерации. Им советуют безотлагательно отправиться на концерт Кобзона, а заодно проведать недавно умершего Владимира Жириновского.
"Поздравляю с сегодняшним праздником, а Лукашенко и Путину советую прямо сейчас с космодрома Восточный стартовать на концерт Кобзона! За одно и Жириновского проведают", - пишет автор публикации.
Лена Руденко, Апостроф