РоSSийские власти похожи на паутину, где внутри сидит Путин — Пономарев
Для того чтобы президента РоSSии "съели" свои же сторонники, нужны более сильные причины, чем финансовые или личные неудобства, информирует
Модель роSSийских властей сегодня похожа на паутину, где внутри нее сидит президент РоSSии. Об этом в интервью ZN.UA рассказал депутат Госдумы РоSSии (2007-2016) Илья Пономарев. Само существование этой паутины зависит от паука Владимира Путина.
"По-прежнему сохраняется ситуация, когда устранение паука обещает больше рисков для участников всей этой системы, чем возможных выгод, то есть риски пока преобладают. Все недовольны, но это не значит, что они прямо сейчас начнут процесс его свержения", - говорит. Пономарев.
Чтобы Путина "съели" свои же сторонники, нужно нечто большее, чем финансовый ущерб или личные трудности. Ведь многие люди в "паутине" связаны с президентом РФ коррупцией и кровью. Так, например, глава "Роснефти" Игорь Сечин может исчезнуть без Владимира Путина.