РоSSийские власти похожи на паутину, где внутри сидит Путин — Пономарев

Для того чтобы президента РоSSии "съели" свои же сторонники, нужны более сильные причины, чем финансовые или личные неудобства, информирует ZN.ua.

РоSSийские власти похожи на паутину, где внутри сидит Путин — Пономарев
© Официциальный сайт Кремля

Модель роSSийских властей сегодня похожа на паутину, где внутри нее сидит президент РоSSии. Об этом в интервью ZN.UA рассказал депутат Госдумы РоSSии (2007-2016) Илья Пономарев. Само существование этой паутины зависит от паука Владимира Путина.

"По-прежнему сохраняется ситуация, когда устранение паука обещает больше рисков для участников всей этой системы, чем возможных выгод, то есть риски пока преобладают. Все недовольны, но это не значит, что они прямо сейчас начнут процесс его свержения", - говорит. Пономарев.

Чтобы Путина "съели" свои же сторонники, нужно нечто большее, чем финансовый ущерб или личные трудности. Ведь многие люди в "паутине" связаны с президентом РФ коррупцией и кровью. Так, например, глава "Роснефти" Игорь Сечин может исчезнуть без Владимира Путина.


Данил Ганаженко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Путин может еще долго править РоZZией — украинские спецслужбыПутин может еще долго править РоZZией — украинские спецслужбы
Путин уверен, что цели так называемой «спецоперации», как он называет войну в Украине, якобы будут достигнутыПутин уверен, что цели так называемой «спецоперации», как он называет войну в Украине, якобы будут достигнуты
Окружение Путина понимает, что война была ошибкой, но боятся его больше, чем последствий войны — роSSийский оппозиционерОкружение Путина понимает, что война была ошибкой, но боятся его больше, чем последствий войны — роSSийский оппозиционер
РоSSийские оккупанты используют «живые щиты» в Запорожской и Херсонской областях
"Братья"-убийцы: Путин и Лукашенко стали героями жестких карикатур"Братья"-убийцы: Путин и Лукашенко стали героями жестких карикатур
Премьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с ЗеленскимПремьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским
Полк "Азов" сообщил, что роSSийские оккупанты использовали в Мариуполе отравляющее веществоПолк "Азов" сообщил, что роSSийские оккупанты использовали в Мариуполе отравляющее вещество
РоSSийские военные захватили девять волонтеров, которые вывозили людей из Мариуполя - CNNРоSSийские военные захватили девять волонтеров, которые вывозили людей из Мариуполя - CNN
Канцлер Австрии в Москве хочет сказать Путину, что тот проиграл Украине войну – министрКанцлер Австрии в Москве хочет сказать Путину, что тот проиграл Украине войну – министр
"Выезд органов власти – это очень демотивирующий сигнал для граждан" – председатель Верховного суда"Выезд органов власти – это очень демотивирующий сигнал для граждан" – председатель Верховного суда
Последние новости
Подгружаем последние новости