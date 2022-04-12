РоSSийские власти похожи на паутину, где внутри сидит Путин — Пономарев

Модель роSSийских властей сегодня похожа на паутину, где внутри нее сидит президент РоSSии. Об этом в интервью ZN.UA рассказал депутат Госдумы РоSSии (2007-2016) Илья Пономарев. Само существование этой паутины зависит от паука Владимира Путина.

"По-прежнему сохраняется ситуация, когда устранение паука обещает больше рисков для участников всей этой системы, чем возможных выгод, то есть риски пока преобладают. Все недовольны, но это не значит, что они прямо сейчас начнут процесс его свержения", - говорит. Пономарев.