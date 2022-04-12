Зеленский: «Уже установлена личность военного РФ, изнасиловавшего младенца»

Президент Украины подчеркнул, что теперь роSSийская армия будет ассоциироваться с изнасилованием младенцев, информирует ZN.ua.

Зеленский: «Уже установлена личность военного РФ, изнасиловавшего младенца»
© Офис президента

Выступая перед парламентом Литвы, украинский президент Владимир Зеленский рассказал о роSSийском десантнике-педофиле, который изнасиловал младенца. Глава государства сообщил, что личность военного преступника уже установлена.

«Установлено даже это лицо – русский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназовец, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой роSSийский военный «защитник детей»… Вот с таким теперь будет ассоциироваться русская армия, роSSийские десантники, из Пскова – изнасилование младенца», – заявил президент парламента Литвы.

Зеленский отметил, что, возможно, роSSийские пропагандисты уже начали оправдывать преступление. В то же время, президент Украины добавил, что это преступление останется на ответственности рупоров Кремля и тех стран мира, которые до сих пор не выключили роSSийскую пропаганду на телевидении.

Владимир Зеленский обратился к министру обороны РоSSии Сергею Шойгу и спросил, пригласил бы он таких десантников из Пскова для защиты своих детей.

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