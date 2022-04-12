Atlantic Council: НАТО может сократить химическую угрозу РоSSии

Реальными действиями альянс должен убедить Кремль, что химические атаки против Украины не сойдут с рук, как в Сирии, информирует ZN.ua.

На фоне разговоров о том, что РоSSия может применить химическое оружие в войне против Украины, НАТО коллективно предостерег, что такая эскалация будет иметь тяжелые последствия. Альянс также пообещал Киеву помочь с защитным оборудованием, повысив его готовность к борьбе с химическими, биологическими или ядерными угрозами.

Но что именно НАТО может сделать для себя и Украины? Об этом в статье для Atlantic Council пишет научный сотрудник Инициативы по трансатлантической безопасности в Центре Сковрофта Наташа Ландер Финч. Она не сомневается, что Кремль может прибегнуть к применению химического оружия против Украины. Ведь он уже использовал ее для попытки убийства экс-шпиона Сергея Скрепаля на территории Великобритании, а также при покушении на оппозиционера Алексея Навального. В обоих случаях был применен яд под названием «Новичок».

Москва также поддерживала режим в Сирии, использующий химическое оружие для жестокого убийства мирных людей. Она использовала свое право вето в Совбезе ООН, чтобы защитить сирийского диктатора Башара Асада от ответственности. Сирийский прецедент создает опасный соблазн для Кремля. Он может решить, что если Дамаску все сошло с рук, почему должно произойти иначе для роSSийского применения химического оружия?


Лесь Димань, ZN.ua

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