Atlantic Council: НАТО может сократить химическую угрозу РоSSии

На фоне разговоров о том, что РоSSия может применить химическое оружие в войне против Украины, НАТО коллективно предостерег, что такая эскалация будет иметь тяжелые последствия. Альянс также пообещал Киеву помочь с защитным оборудованием, повысив его готовность к борьбе с химическими, биологическими или ядерными угрозами.

Но что именно НАТО может сделать для себя и Украины? Об этом в статье для Atlantic Council пишет научный сотрудник Инициативы по трансатлантической безопасности в Центре Сковрофта Наташа Ландер Финч. Она не сомневается, что Кремль может прибегнуть к применению химического оружия против Украины. Ведь он уже использовал ее для попытки убийства экс-шпиона Сергея Скрепаля на территории Великобритании, а также при покушении на оппозиционера Алексея Навального. В обоих случаях был применен яд под названием «Новичок».