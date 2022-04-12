Atlantic Council: НАТО может сократить химическую угрозу РоSSии
Реальными действиями альянс должен убедить Кремль, что химические атаки против Украины не сойдут с рук, как в Сирии, информирует
На фоне разговоров о том, что РоSSия может применить химическое оружие в войне против Украины, НАТО коллективно предостерег, что такая эскалация будет иметь тяжелые последствия. Альянс также пообещал Киеву помочь с защитным оборудованием, повысив его готовность к борьбе с химическими, биологическими или ядерными угрозами.
Но что именно НАТО может сделать для себя и Украины? Об этом в статье для
Москва также поддерживала режим в Сирии, использующий химическое оружие для жестокого убийства мирных людей. Она использовала свое право вето в Совбезе ООН, чтобы защитить сирийского диктатора Башара Асада от ответственности. Сирийский прецедент создает опасный соблазн для Кремля. Он может решить, что если Дамаску все сошло с рук, почему должно произойти иначе для роSSийского применения химического оружия?