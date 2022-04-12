Путин может еще долго править РоZZией — украинские спецслужбы

Президент РоSSии Владимир Путин может еще долго управлять РоSSийской Федерацией. В этом уверены эксперты и собеседники из украинских спецслужб, опрошенные ZN.UA, пишет Владимир Кравченко. Достаточно имела вероятность того, что в ближайшее время оцепление Путина совершит "дворцовый переворот". Вместо этого, скорее всего, ему готовится роль Ким Ир Сена, а РоSSия станет заменителем Северной Кореи.

"В стране, где поддержка действий Путина после широкомасштабного вторжения РоSSии в Украину выросла до 78-83% , не стоит ожидать народной революции. Если она и произойдет, то под влиянием экономических факторов и в отдаленной перспективе", - резюмирует Кравченко.