Путин может еще долго править РоZZией — украинские спецслужбы

Вероятность, что кто-то совершит "дворцовый переворот" достаточно мала, информирует ZN.ua.

Путин может еще долго править Россией — украинские спецслужбы
© Официциальный сайт Кремля

Президент РоSSии Владимир Путин может еще долго управлять РоSSийской Федерацией. В этом уверены эксперты и собеседники из украинских спецслужб, опрошенные ZN.UA, пишет Владимир Кравченко. Достаточно имела вероятность того, что в ближайшее время оцепление Путина совершит "дворцовый переворот". Вместо этого, скорее всего, ему готовится роль Ким Ир Сена, а РоSSия станет заменителем Северной Кореи.

"В стране, где поддержка действий Путина после широкомасштабного вторжения РоSSии в Украину выросла до 78-83%, не стоит ожидать народной революции. Если она и произойдет, то под влиянием экономических факторов и в отдаленной перспективе", - резюмирует Кравченко.


Данил Ганаженко, ZN.ua

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