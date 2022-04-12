Жителям деоккупированной части Киевской области советуют возвращаться домой в конце апреля - начале мая

До сих пор остается минная опасность, а некоторые населенные пункты еще не удалось подключить к электросетям и газу.

Жителям Киевской области, выехавшим из-за войны, советуют возвращаться домой не раньше конца апреля, а лучше – в начале мая.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в эфире телеканалов.

"Мы не рекомендуем на данный момент возвращаться в деоккупированные районы. Потому что это минная опасность, оставленная оккупантами, минные поля, пастки", – заявил он.

Павлюк сказал, что в разминировании помогают другие области, саперы постоянно работают. Ирпень, Буча, Гостомель и юго-запад Иванковского района наиболее заминированы. Много взрывчатки оставлено на полях, где в настоящее время должна проводиться посевная.

Он добавил, что также до сих пор есть населенные пункты без света и газа. Все работы надеются окончить в конце мая.

Напомним, в Киевской области возводят насыпные мосты и дороги, чтобы починить уничтоженную врагом инфраструктуру. Из-за низкой пропускной возможности временных путей образуются пробки, поэтому жителей призывают подождать с возвращением.