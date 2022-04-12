Кремль планировал создать на Западной Украине "народные республики": в СБУ рассказали подробности "схемы"

РоSSийское руководство планировало создать «народные республики» в западных областях Украины

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в СБУ.

Так, один из участников группировки пошел на сотрудничество со следствием и рассказал, что группа начала работу по свержению конституционного строя еще летом 2021 года.

На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, который оказался организатором «схемы». Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине, и если действующая власть "сама не уйдет в отставку", то группа перейдет к силовому сценарию.

По словам задержанного, для захвата власти группировка должна была завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и обеспечить их оружием.

"Воплощение плана должно было совпасть во времени с роSSийским полномасштабным вторжением в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее организатор и ключевые лица-задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях», - сообщили в СБУ

Один из сообщников признал свою вину и дал показания на организатора.

Добавим, что по информации Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются создать на временно захваченных территориях Херсонской области еще одну "республику".

«В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого «референдума по созданию Херсонской народной республики», — сообщали на днях в Генштабе.