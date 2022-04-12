Путин уверен, что цели так называемой «спецоперации», как он называет войну в Украине, якобы будут достигнуты

При этом роSSийских военных, которые убивают и пытают мирных жителей, хозяин Кремля называет «мужественными», информирует ZN.ua.

РоSSийский президент Владимир Путин заявил, что цели «спецоперации», как он называет развязанную против Украины войну, якобы будут достигнуты, пишет «Интерфакс». Кровавый диктатор продолжает утверждать, что развязал полномасштабную войну против Украины, чтобы «помочь людям Донбасса» и «обеспечить собственную безопасность».

«Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, в Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений», – заявил хозяин Кремля, который руками собственной армии уже убил сотни, а то и тысячи, украинцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Кремль планировал создать на Западной Украине "народные республики": в СБУ рассказали подробности "схемы"
Окружение Путина понимает, что война была ошибкой, но боятся его больше, чем последствий войны — роSSийский оппозиционерОкружение Путина понимает, что война была ошибкой, но боятся его больше, чем последствий войны — роSSийский оппозиционер
"Братья"-убийцы: Путин и Лукашенко стали героями жестких карикатур"Братья"-убийцы: Путин и Лукашенко стали героями жестких карикатур
К ране можно приложить газетку: раненных в Украине россиян хотят снова отправить на войнуК ране можно приложить газетку: раненных в Украине россиян хотят снова отправить на войну
РоSSия вряд ли улучшила возможности войска после потерь в Украине – ВолкерРоSSия вряд ли улучшила возможности войска после потерь в Украине – Волкер
Премьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с ЗеленскимПремьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским
"Не время для отговорок": глава МИД Германии заявила, что Украине нужно дать тяжелое вооружение"Не время для отговорок": глава МИД Германии заявила, что Украине нужно дать тяжелое вооружение
Раненых военных РФ побуждают возвращаться на войну против Украины с помощью фейков — разведкаРаненых военных РФ побуждают возвращаться на войну против Украины с помощью фейков — разведка
ООН, ПАСЕ и другие: ВР будет просить международные организации признать события в Украине геноцидомООН, ПАСЕ и другие: ВР будет просить международные организации признать события в Украине геноцидом
В РоSSии усилили пропаганду: раненных снова зовут на войну в УкраинуВ РоSSии усилили пропаганду: раненных снова зовут на войну в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости