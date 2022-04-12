Путин уверен, что цели так называемой «спецоперации», как он называет войну в Украине, якобы будут достигнуты

РоSSийский президент Владимир Путин заявил, что цели «спецоперации», как он называет развязанную против Украины войну, якобы будут достигнуты, пишет « Интерфакс ». Кровавый диктатор продолжает утверждать, что развязал полномасштабную войну против Украины, чтобы «помочь людям Донбасса» и «обеспечить собственную безопасность».

«Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, в Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений», – заявил хозяин Кремля, который руками собственной армии уже убил сотни, а то и тысячи, украинцев.