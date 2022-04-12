Ким предупредил о новой провокации россиян: в сети распространяют данные базирования войск и отслеживают опровержения

Он также призвал не обсуждать в соцсетях запланированные в городах работы.

РоSSияне в сети распространяют координаты объектов в Николаевской области, "приписывая" базирование там военной техники и войск. Местные жители, не понимая, что это провокация, начинают в комментариях опровергать, чем выдают реальное положение дел.

Об этом в видеообращении сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Люди устают, начинают читать чужие паблики. Мы читаем орковские, орки читают наши. Военные этим пользуются", – сказал он.

Ким призвал не обсуждать, какие работы в городе будут проводиться, чтобы не помогать вражеской агентуре.

"Берегите покой, не надо ничего обсуждать, ничего не происходит. Мы двигаемся по плану", – заявил он.

Напомним, украинским законодательством запрещено распространять данные о перемещениях украинских войск и техники. Власти также призывают не публиковать в режиме реального времени информацию о попадании или непопадании снарядов, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.