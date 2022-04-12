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2022-04-12
Под Белгородом повредили мост, по которому возили в Украину военную технику: фото
В сети показали фото поврежденного партизанами моста возле границы с Украиной, в Белгородской области РоSSии, по которому россияне возили военную технику. Именно туда оккупанты стягивают войска для продолжения войны в Украине, информирует
Кадры опубликовал Telegram-канал Zhest_belgorod.
Железнодорожные пути были повреждены в Шебекинском городском округе Белгородской области. Сообщалось, что в результате взрыва никто не пострадал.
"Ещё кадры из Шебекино, где сегодня произошло ЧП на железнодорожных путях", - подписаны фото.
Ксения Срибнянская, Апостроф