Под Белгородом повредили мост, по которому возили в Украину военную технику: фото

В сети показали фото поврежденного партизанами моста возле границы с Украиной, в Белгородской области РоSSии, по которому россияне возили военную технику. Именно туда оккупанты стягивают войска для продолжения войны в Украине, информирует Апостроф.

Кадры опубликовал Telegram-канал Zhest_belgorod.

Железнодорожные пути были повреждены в Шебекинском городском округе Белгородской области. Сообщалось, что в результате взрыва никто не пострадал.

"Ещё кадры из Шебекино, где сегодня произошло ЧП на железнодорожных путях", - подписаны фото.


Ксения Срибнянская, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области погибли три украинских бойца - самому старшему 20 лет: фотоВ Одесской области погибли три украинских бойца - самому старшему 20 лет: фото
Под Киевом оккупанты из БМП расстреляли семью - погибли 5 человек с детьми: фото и видеоПод Киевом оккупанты из БМП расстреляли семью - погибли 5 человек с детьми: фото и видео
РоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУРРоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУР
Ели, спали и гадили: оккупанты устроили себе "отель в дупле", фотоЕли, спали и гадили: оккупанты устроили себе "отель в дупле", фото
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
РоSSийские военные захватили девять волонтеров, которые вывозили людей из Мариуполя - CNNРоSSийские военные захватили девять волонтеров, которые вывозили людей из Мариуполя - CNN
В РоSSии усилили пропаганду: раненных снова зовут на войну в УкраинуВ РоSSии усилили пропаганду: раненных снова зовут на войну в Украину
Глава Верховного Суда заявил о необходимости оперативного создания электронного судаГлава Верховного Суда заявил о необходимости оперативного создания электронного суда
"Дон, привези еще пару машин": украинские защитники приводят в порядок трофейную технику, видео"Дон, привези еще пару машин": украинские защитники приводят в порядок трофейную технику, видео
Франция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSииФранция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости