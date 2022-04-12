Об этом в Facebook написал журналист Михаил Штекель, информирует Апостроф .



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[url=http://novostey.com/politic/news961014.html]В Одесской области погибли три украинских бойца - самому старшему 20 лет: фото - Политика на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news961014.html>В Одесской области погибли три украинских бойца - самому старшему 20 лет: фото - Политика на Новостей.COM</a>

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