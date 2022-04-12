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2022-04-12
В Одесской области погибли три украинских бойца - самому старшему 20 лет: фото
РоSSийские оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Красноселка в Одесской области, погибло трое молодых военнослужащих.
Об этом в Facebook написал журналист Михаил Штекель, информирует
Речь идет о 18-летнем Александре Белинском, 19-летнем Денисе Демидовом и 20-летнем Данииле Бондаре.
Как сообщал "Апостроф", 8 апреля, роSSийские боевики убили руководителя Львовской областной ячейки партии "Правый сектор" Тараса Бобанича ("Хаммер") на Изюмском направлении.
Лена Руденко, Апостроф