Военное руководство проверяет информацию о химическом оружии в Мариуполе, есть предположения о фосфорных бомбах

Риск применения химического оружия Россией есть и достаточно высок.

Военное руководство страны проверяет информацию о применении химического оружия в Мариуполе. По предварительным предположениям, россияне могли использовать фосфорные бомбы, сообщила заместитель министра обороны Маляр в эфире телемарафона, пишет УП.

"По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (это было). Можем о предварительных данных говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже", - заявила она.

Маляр подчеркнула, что риск применения химического оружия Россией есть и достаточно высок.

Вчера Минобороны Великобритании предупреждало, что существует высокая вероятность применения роSSийскими войсками фосфорных боеприпасов в Мариуполе.

Вечером полк "Азов", который вместе с морской пехотой защищает Мариуполь, сообщил, что около 21:30 роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения.

По словам основателя полка Андрея Белецкого, пострадали три бойца. Удар был нанесен по заводу "Азовсталь".

США пока не подтверждают данные о химической атаке, Великобритания проверяет.