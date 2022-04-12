Пострадавшие в результате атаки ядовитым веществом в Мариуполе в удовлетворительном состоянии, - "Азов"

Пострадавшие в результате распространения россиянами ядовитого вещества в Мариуполе находятся в удовлетворительном состоянии. Больше всего среди гражданских пострадала пожилая женщина.

Контакт мирных жителей с неизвестным веществом был минимальным, военные же находились поближе к эпицентру. Об этом сообщил командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

"Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений", - отметил он.

Из трех пострадавших военных один в удовлетворительном состоянии, двое других под постоянным наблюдением врачей. Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение АД, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз.

"В настоящее время известно, что врагом были применены ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за пребывания в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время, основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления", – добавили в "Азове".

Напомним, вечером полк "Азов", который вместе с морской пехотой защищает Мариуполь, сообщил, что около 21:30 роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей в городе ядовитое вещество неизвестного происхождения.

По словам основателя полка Андрея Белецкого, пострадали три бойца. Удар был нанесен по заводу "Азовсталь".

США пока не подтверждают данные о химической атаке, Великобритания проверяет. Военное руководство Украины также проверяет информацию о применении химического оружия в Мариуполе. По предварительным предположениям, россияне могли использовать фосфорные бомбы.