Войска РФ обстреляли Харьков запрещенными кассетными снарядами: начато расследование

Следователи следственного отдела УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры начали досудебное расследование обстрелов роSSийскими военными Харькова запрещенными кассетными снарядами.

"По данным следствия, ночью 10 апреля 2022 года роSSийские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел запрещенными кассетными снарядами ПТМ-1 по Немышлянскому и Киевскому районам Харькова. В результате этого поврежден ряд жилых домов", - отмечает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.