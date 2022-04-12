Войска РФ обстреляли Харьков запрещенными кассетными снарядами: начато расследование

В результате поврежден ряд жилых домов.

Войска РФ обстреляли Харьков запрещенными кассетными снарядами: начато расследование
© Нацполиция

Следователи следственного отдела УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры начали досудебное расследование обстрелов роSSийскими военными Харькова запрещенными кассетными снарядами.

"По данным следствия, ночью 10 апреля 2022 года роSSийские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел запрещенными кассетными снарядами ПТМ-1 по Немышлянскому и Киевскому районам Харькова. В результате этого поврежден ряд жилых домов", - отмечает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
РФ держит отведенные войска у границ, но угрозы для Сумской обаласти нет – ЖивицкийРФ держит отведенные войска у границ, но угрозы для Сумской обаласти нет – Живицкий
РоSSия вряд ли улучшила возможности войска после потерь в Украине – ВолкерРоSSия вряд ли улучшила возможности войска после потерь в Украине – Волкер
Смоленская авиакатастрофа произошла в результате взрыва, а РоSSия умышленно запутала расследование, - МацеревичСмоленская авиакатастрофа произошла в результате взрыва, а РоSSия умышленно запутала расследование, - Мацеревич
Бои под Харьковом, Николаевом и в Мариуполе: карта боевых действий на 11 апреляБои под Харьковом, Николаевом и в Мариуполе: карта боевых действий на 11 апреля
Оккупанты разбросали в Харькове мины замедленного действияОккупанты разбросали в Харькове мины замедленного действия
За сутки на Харьковщине оккупанты нанесли около 66 ударов: 11 человек погибли, есть раненыеЗа сутки на Харьковщине оккупанты нанесли около 66 ударов: 11 человек погибли, есть раненые
Прокуратура начала расследование по факту почти полного уничтожения оккупантами села Ольховка в Харьковской областиПрокуратура начала расследование по факту почти полного уничтожения оккупантами села Ольховка в Харьковской области
РФ может ударить запрещенными боеприпасами: Британия обнародовала новые данные разведкиРФ может ударить запрещенными боеприпасами: Британия обнародовала новые данные разведки
"Ждут ожесточенные бои": россия стянула войска и технику для нового наступления, спутниковое фото"Ждут ожесточенные бои": россия стянула войска и технику для нового наступления, спутниковое фото
В Харьковской области обнаруживают мины с отложенной детонацией и парашютные бомбыВ Харьковской области обнаруживают мины с отложенной детонацией и парашютные бомбы
Последние новости
Подгружаем последние новости