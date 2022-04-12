«Почему мир нам не верит?»: Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии

Михаил Подоляк

РоSSияне на глазах у всего мира «совершают фантастически бессмысленное политико-информационное самоубийство».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы Михаил Подоляк.

Так, Подоляк отметил, что россия «истерически» закрыла все свободные медиа, изгнала из страны почти всех иностранных корреспондентов, ликвидировала онлайн-площадки, «заменив их собственными инфантильными суррогатами» и принимает решение о немедленном внесудебном закрытии любого СМИ лишь по представлению прокуратуры.

«Роскомнадзор присылает письма с угрозами международным сервисам со штаб-квартирами в других странах («Категорически запрещаем оскорблять РФ, иначе организуем ядерную зиму!»). Панически боится вести публичные дискуссии. В студиях своих пропагандистских ток-шоу собирает клиентов строго по «психиатрическим паспортам соответствия», - отмечает Подоляк.

И вот на фоне всего этого, пишет советник главы ОП, рф «жалобно так скулит».

Мариуполь, оккупанты, война

«А почему вы нам не верите? Почему мир нам не верит? Мы же честны, открыты, несем правду и только правду? Это же Украина, которая аккредитовала на войну более 6 тысяч иностранных корреспондентов и позволяет миру практически вживую видеть бучанский, краматорский, мариупольский ужас россиян, создает фейки»… Фантастически бессмысленное политико-информационное самоубийство россиян на виду у всего мира», - констатировал происходящее Подоляк.

Отметим, ранее Михаил Подоляк сообщил, что позиции Украины на переговорах с Россией будут зависеть от успехов на фронте.


Катерина Петренко, politeka.net

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