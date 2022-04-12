«Почему мир нам не верит?»: Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии

РоSSияне на глазах у всего мира «совершают фантастически бессмысленное политико-информационное самоубийство».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы Михаил Подоляк.

Так, Подоляк отметил, что россия «истерически» закрыла все свободные медиа, изгнала из страны почти всех иностранных корреспондентов, ликвидировала онлайн-площадки, «заменив их собственными инфантильными суррогатами» и принимает решение о немедленном внесудебном закрытии любого СМИ лишь по представлению прокуратуры.

«Роскомнадзор присылает письма с угрозами международным сервисам со штаб-квартирами в других странах («Категорически запрещаем оскорблять РФ , иначе организуем ядерную зиму!»). Панически боится вести публичные дискуссии. В студиях своих пропагандистских ток-шоу собирает клиентов строго по «психиатрическим паспортам соответствия», - отмечает Подоляк.

И вот на фоне всего этого, пишет советник главы ОП, рф «жалобно так скулит».

«А почему вы нам не верите? Почему мир нам не верит? Мы же честны, открыты, несем правду и только правду? Это же Украина, которая аккредитовала на войну более 6 тысяч иностранных корреспондентов и позволяет миру практически вживую видеть бучанский, краматорский, мариупольский ужас россиян, создает фейки»… Фантастически бессмысленное политико-информационное самоубийство россиян на виду у всего мира», - констатировал происходящее Подоляк.