Под Киевом оккупанты из БМП расстреляли семью - погибли 5 человек с детьми: фото и видео

В Киевской области роSSийские оккупанты расстреляли семью из боевой машины пехоты. Погибли двухлетний ребенок, 14-летний подросток, две женщины и бабушка, информирует Апостроф.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в соцсети Facebook.

По его словам, расстрелянный автомобиль и тела погибших обнаружили правоохранители во время зачистки территории.

Событие произошло в середине марта на Гавронщине вблизи села Макаров.

Семья на автомобиле пыталась эвакуироваться из оккупированного россиянами населенного пункта. Машину расстреляли даже несмотря на то, что на ней было белое знамя и надпись "дети".

Тяжелораненный водитель был госпитализирован.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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