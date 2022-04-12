Под Киевом оккупанты из БМП расстреляли семью - погибли 5 человек с детьми: фото и видео

В Киевской области роSSийские оккупанты расстреляли семью из боевой машины пехоты. Погибли двухлетний ребенок, 14-летний подросток, две женщины и бабушка, информирует Апостроф .

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в соцсети Facebook.

По его словам, расстрелянный автомобиль и тела погибших обнаружили правоохранители во время зачистки территории.

Событие произошло в середине марта на Гавронщине вблизи села Макаров.

Семья на автомобиле пыталась эвакуироваться из оккупированного россиянами населенного пункта. Машину расстреляли даже несмотря на то, что на ней было белое знамя и надпись "дети".

Тяжелораненный водитель был госпитализирован.