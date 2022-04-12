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2022-04-12
Под Киевом оккупанты из БМП расстреляли семью - погибли 5 человек с детьми: фото и видео
В Киевской области роSSийские оккупанты расстреляли семью из боевой машины пехоты. Погибли двухлетний ребенок, 14-летний подросток, две женщины и бабушка, информирует
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в соцсети Facebook.
По его словам, расстрелянный автомобиль и тела погибших обнаружили правоохранители во время зачистки территории.
Событие произошло в середине марта на Гавронщине вблизи села Макаров.
Семья на автомобиле пыталась эвакуироваться из оккупированного россиянами населенного пункта. Машину расстреляли даже несмотря на то, что на ней было белое знамя и надпись "дети".
Тяжелораненный водитель был госпитализирован.
Ксения Срибнянская, Апостроф