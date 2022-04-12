"Вторая армия" мира начала пополнять запасы через Ирак после встречи с ВСУ: какую контрабанду получает рф

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Сообщается, что армия рф незаконно получает всевозможное оружие для вторжения на наши земли.

От Ирака рф начала получать для войны в Украине контрабандное оружие. Об этом сообщили в издании The Guardian.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

«Вторая армия» мира вынуждена просить помощь у Ирака после встрече с ВСУ. В частности, в СМИ сообщают, что РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в РФ из Ирака «после неудачной кампании Москвы в Украине в марте».

О законности поставок ничего не известно, санкциями также запрещается поставлять рф оружие.

Мы так же сообщали, десять изъятых кораблей страны-агрессора будут работать в интересах экономики нашего государства и Вооруженных сил Украины.

Правоохранители помешали вывести из Украины восемь роSSийских грузовых судов и два танкера, которые находились в акватории порта Одесской области на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях рф в акватории Черного моря и Дуная.

 


Дарина Силина, politeka.net

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