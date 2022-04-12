РоSSия планирует теракты на своей территории для обвинения в них Украины, – разведка

Есть вероятность ракетных ударов по жилым домам и больницам и презентации этого как "мести Украины".

РоSSийские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ на своей территории.

Также они могут нанести ракетно-бомбовые удары по Белгороду на границе с Украиной или одному из городов Крыма. Такое заявление главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова распространили на странице ГУР в Facebook.

Он убежден, что провальное выполнение плана по мобилизации в РоSSии заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть роSSийское общество и еще больше консолидировать его против украинцев.

Поэтому оккупанты хотят обвинить Вооруженные силы Украины и добровольцев в ими же нанесенных ударах. Эти псевдоукраинские обстрелы, вероятно, будут представлены как месть украинцев за Бучу, где враги убили большое количество мирных, и Краматорск, по вокзалу которого они нанесли авиаудар и убили 57 человек.

Буданов добавил, что в приграничных с Украиной Белгородской и Курской областях россияне активно роют окопы и нагнетают панику.

Напомним, РоSSия активно готовится к партизанской войне на своей территории. Речь идет об усиленном надзоре за железной дорогой. РоSSийское руководство опасается подобного партизанского противостояния с Беларусью, где активисты, чтобы помешать переброске оружия в Украину, разрушали железнодорожные пути.

Сегодня в роSSийском Белгороде сообщили о повреждении железнодорожных путей в Шебекинском городском округе.



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