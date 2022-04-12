Ночной обстрел Северодонецка и Горского разрушил почти все коммуникации – нет света, воды и газа

Количество отключенных от электроэнергии потребителей за сутки возросло на 50 000.

Ночной обстрел Северодонецка и Горского разрушил почти все коммуникации – нет света, воды и газа
Фото: Макс Требухов

В результате ночного обстрела окрестностей Северодонецка и Горского Луганской области разрушены почти все коммуникации. РоSSияне среди прочего применили фосфорные снаряды.

Люди сидят без света, воды и газа. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram.

"Пытаемся восстановить все, что сможем. Но с каждым днем ремонтных бригад в области все меньше. Когда видишь, как тяжело ранят коллегу, который подключает свет или сваривает водопровод, то каким бы отважным ты ни был, под пули идти все труднее. Обстрелы русской армией становятся все интенсивнее. «Режима тишины» почти нет, а когда есть – дежурные коммунальщики выезжают на объекты», – сообщил он.

По состоянию на сегодня в области без электроэнергии оставались 95 795 потребителей, а сегодня – 146 490. Обесточены 36 населенных пунктов – 22 полностью, 14 частично.

"В результате боевых действий без газоснабжения находятся 38 населенных пунктов – 31 полностью и 7 частично. А это 130 183 (в отличие 106 070 прошедших суток) абонентов. Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, Горском, Северодонецке, частично в Лисичанске", – добавил Гайдай.

Напомним, за вчера россияне повредили в Луганской области не менее 12 домов, в том числе семь - в ту ночь. В Лисичанске один человек погиб, трое получили ранения.



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