С украинским паспортом сейчас можно посетить 143 страны без визы

Украина поднялась на 34-е место в мире по возможности безвизовых поездок в страны с украинским паспортом. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Henley&Partners, автор рейтинга The Henley Passport Index, пишет Liga.net.

С украинским паспортом сейчас можно посетить 143 страны без визы
фото: dsnews.ua

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С начала военной агрессии РФ против Украины многие страны либо изменили свою политику въезда, либо полностью отменили визовые требования для владельцев украинских паспортов.

Поэтому Украина поднялась до рекордно высокого уровня в The Henley Passport Index.

С украинским паспортом можно путешествовать в 143 страны без визы или с визой по прибытии, согласно данным рейтинга за первый квартал 2022 года.

РоSSия, напротив, опустилась на четыре позиции и заняла 49-е место с открытыми поездками в 117 стран.

ЕС, США и Канада запретили роSSийским авиакомпаниям полеты в свои страны, а некоторые государства больше не выдают визы роSSийским гражданам, «фактически обрекая роSSийский паспорт на статус мусорного в большей части развитого мира», говорится в отчете Henley & Partners.

Отношение цивилизованного мира к РФ пока не оказало существенного влияния на положение РоSSии в глобальном рейтинге паспортов. Однако авторы отчета прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация для страны-агрессора резко изменится к худшему.

Лучшие паспорта для путешествий в 2022 году:

  1. Япония, Сингапур (192 направления)
  2. Германия, Южная Корея (190)
  3. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (189)
  4. Австрия,Дания, Нидерланды, Швеция (188)
  5. Франция, Ирландия, Португалия, Великобритания (187)
  6. Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, США (186)
  7. Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта (185)
  8. Венгрия (183)
  9. Литва, Польша, Словакия (182)
  10. Эстония, Латвия, Словения (181)

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