С украинским паспортом сейчас можно посетить 143 страны без визы

Украина поднялась на 34-е место в мире по возможности безвизовых поездок в страны с украинским паспортом. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Henley&Partners, автор рейтинга The Henley Passport Index, пишет Liga.net.

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С начала военной агрессии РФ против Украины многие страны либо изменили свою политику въезда, либо полностью отменили визовые требования для владельцев украинских паспортов.

Поэтому Украина поднялась до рекордно высокого уровня в The Henley Passport Index.

С украинским паспортом можно путешествовать в 143 страны без визы или с визой по прибытии, согласно данным рейтинга за первый квартал 2022 года.

РоSSия, напротив, опустилась на четыре позиции и заняла 49-е место с открытыми поездками в 117 стран.

ЕС, США и Канада запретили роSSийским авиакомпаниям полеты в свои страны, а некоторые государства больше не выдают визы роSSийским гражданам, «фактически обрекая роSSийский паспорт на статус мусорного в большей части развитого мира», говорится в отчете Henley & Partners.

Отношение цивилизованного мира к РФ пока не оказало существенного влияния на положение РоSSии в глобальном рейтинге паспортов. Однако авторы отчета прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация для страны-агрессора резко изменится к худшему.

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