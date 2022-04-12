С украинским паспортом сейчас можно посетить 143 страны без визы
Украина поднялась на 34-е место в мире по возможности безвизовых поездок в страны с украинским паспортом. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Henley&Partners, автор рейтинга The Henley Passport Index, пишет Liga.net.
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С начала военной агрессии РФ против Украины многие страны либо изменили свою политику въезда, либо полностью отменили визовые требования для владельцев украинских паспортов.
Поэтому Украина поднялась до рекордно высокого уровня в The Henley Passport Index.
С украинским паспортом можно путешествовать в 143 страны без визы или с визой по прибытии, согласно данным рейтинга за первый квартал 2022 года.
РоSSия, напротив, опустилась на четыре позиции и заняла 49-е место с открытыми поездками в 117 стран.
ЕС, США и Канада запретили роSSийским авиакомпаниям полеты в свои страны, а некоторые государства больше не выдают визы роSSийским гражданам, «фактически обрекая роSSийский паспорт на статус мусорного в большей части развитого мира», говорится в отчете Henley & Partners.
Отношение цивилизованного мира к РФ пока не оказало существенного влияния на положение РоSSии в глобальном рейтинге паспортов. Однако авторы отчета прогнозируют, что в ближайшие месяцы ситуация для страны-агрессора резко изменится к худшему.
Лучшие паспорта для путешествий в 2022 году:
- Япония, Сингапур (192 направления)
- Германия, Южная Корея (190)
- Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (189)
- Австрия,Дания, Нидерланды, Швеция (188)
- Франция, Ирландия, Португалия, Великобритания (187)
- Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, США (186)
- Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта (185)
- Венгрия (183)
- Литва, Польша, Словакия (182)
- Эстония, Латвия, Словения (181)