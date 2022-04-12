Потери врага составляют 19 600 человек, 732 танка и 157 самолетов, – Генштаб

Наибольшее количество потерь в технике приходится на ББМ.

С 24 февраля по 12 апреля РоSSия потеряла в войне против Украины ориентировочно 19 600 человек и 732 танка. Такие данные сообщили в Генеральном штабе ВСУ в Facebook.

Кроме того, враг лишился 1946 боевых бронированных машин, 349 артиллерийских систем, 111 ракетных систем залпового огня, 63 ПВО, 157 самолетов и 140 вертолетов.

Оккупанты также потеряли 1406 единиц авто, 7 катеров или кораблей, 76 цистерн с топливом, 127 беспилотников оперативно-тактического уровня, 25 единиц специальной техники и 4 пусковые системы оперативно-тактических ракетных комплексов.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, роSSийские военные сосредоточились на востоке и юге Украины и не прекращают обстрелы Донецкой и Луганской областей. Также они наносят постоянные удары по Харькову, а в оккупированной ими Херсонщине терроризируют местное население.



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