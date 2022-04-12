Украинская армия "крошит" россиян сотнями: сводка Генштаба о потерях на 12 апреля

Идут 48-е сутки полномасштабной войны украинского народа против роSSийских оккупантов. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около сотни захватчиков, которые пришли на украинские земли убивать и грабить.

Об ориентировочных общих боевых потерях противника с 24.02 по 12.04 сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Апостроф.

  • личного состава - около 19 600 человек,
  • танков ? 732 ед,
  • боевых бронированных машин ? 1946 ед,
  • артиллерийских систем – 349 ед,
  • РСЗО - 111 ед,
  • средств ПВО - 63 ед,
  • самолетов – 157 ед,
  • вертолетов – 140 ед,
  • автомобильной техники - 1406 ед,
  • кораблей/катеров - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ - 76 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 ед,
  • специальной техники – 25 ед,
  • пусковых установок ОТРК - 4 ед.

Отмечается, что данные находятся в процессе уточнения, их сбор осложняется высокой интенсивностью боевых действий.


Лена Руденко, Апостроф

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