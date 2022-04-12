Украинская армия "крошит" россиян сотнями: сводка Генштаба о потерях на 12 апреля

Идут 48-е сутки полномасштабной войны украинского народа против роSSийских оккупантов. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около сотни захватчиков, которые пришли на украинские земли убивать и грабить.

Об ориентировочных общих боевых потерях противника с 24.02 по 12.04 сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Апостроф .

личного состава - около 19 600 человек,

танков ? 732 ед,

боевых бронированных машин ? 1946 ед,

артиллерийских систем – 349 ед,

РСЗО - 111 ед,

средств ПВО - 63 ед,

самолетов – 157 ед,

вертолетов – 140 ед,

автомобильной техники - 1406 ед,

кораблей/катеров - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 ед,

специальной техники – 25 ед,

пусковых установок ОТРК - 4 ед.

Отмечается, что данные находятся в процессе уточнения, их сбор осложняется высокой интенсивностью боевых действий.