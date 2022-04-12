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2022-04-12
Украинская армия "крошит" россиян сотнями: сводка Генштаба о потерях на 12 апреля
Идут 48-е сутки полномасштабной войны украинского народа против роSSийских оккупантов. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около сотни захватчиков, которые пришли на украинские земли убивать и грабить.
Об ориентировочных общих боевых потерях противника с 24.02 по 12.04 сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует
- личного состава - около 19 600 человек,
- танков ? 732 ед,
- боевых бронированных машин ? 1946 ед,
- артиллерийских систем – 349 ед,
- РСЗО - 111 ед,
- средств ПВО - 63 ед,
- самолетов – 157 ед,
- вертолетов – 140 ед,
- автомобильной техники - 1406 ед,
- кораблей/катеров - 7 ед,
- цистерн с ГСМ - 76 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 124 ед,
- специальной техники – 25 ед,
- пусковых установок ОТРК - 4 ед.
Отмечается, что данные находятся в процессе уточнения, их сбор осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Лена Руденко, Апостроф