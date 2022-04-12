Оккупанты вмешиваются в работу Запорожской АЭС

Энергодар, город-спутник станции, также терроризируется роSSийскими военными, информирует ZN.ua.

Оккупанты вмешиваются в работу Запорожской АЭС
Обстрел Запорожской АЭС, 4 марта 2022 года

Захваченную роSSийскими военными Запорожскую АЭС продолжают обслуживать украинские специалисты, работавшие на станции до захвата, однако оккупанты фактически вмешиваются в работу специалистов, заставляя согласовывать с ними технические решения. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Запорожская АЭС контролируется роSSийскими военными. Все энергоблоки станции обслуживаются украинским персоналом, происходит его ротация. Но все технические решения по станции персонал вынужден согласовывать с военным командиром россиян", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Энергоатоме", давлению подвергаются не только непосредственно специалисты станции, но и жители города-спутника АЭС - Энергодара.

"Энергодар, город-спутник станции, также контролируется роSSийскими военными, омоновцами, а еще "полицейскими" и "казаками". Энергодарцы под информационным давлением, которое оккупанты все время усиливают, пытаясь склонить жителей на свою сторону и добиться "взаимодействия". Но энергодарцы не сдаются", - отмечается в сообщении.

Учитывая условия работы, "Энергоатом" установил работникам ЗАЭС 20% надбавки на заработную плату.

"Она будет насчитываться со дня захвата станции и до ее освобождения от оккупантов. Это самое малое, что может сделать Энергоатом для людей, которые в бесчеловечных условиях уже более месяца героически выполняют свою работу и обеспечивают безопасность крупнейшего в Европе ядерного объекта", - отмечают. в "Энергоатоме".


Лия Ильченко, ZN.ua

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