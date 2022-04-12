Оккупанты вмешиваются в работу Запорожской АЭС
Энергодар, город-спутник станции, также терроризируется роSSийскими военными, информирует
Захваченную роSSийскими военными Запорожскую АЭС продолжают обслуживать украинские специалисты, работавшие на станции до захвата, однако оккупанты фактически вмешиваются в работу специалистов, заставляя согласовывать с ними технические решения. Об этом
"Запорожская АЭС контролируется роSSийскими военными. Все энергоблоки станции обслуживаются украинским персоналом, происходит его ротация. Но все технические решения по станции персонал вынужден согласовывать с военным командиром россиян", - говорится в сообщении.
Как отмечают в "Энергоатоме", давлению подвергаются не только непосредственно специалисты станции, но и жители города-спутника АЭС - Энергодара.
"Энергодар, город-спутник станции, также контролируется роSSийскими военными, омоновцами, а еще "полицейскими" и "казаками". Энергодарцы под информационным давлением, которое оккупанты все время усиливают, пытаясь склонить жителей на свою сторону и добиться "взаимодействия". Но энергодарцы не сдаются", - отмечается в сообщении.
Учитывая условия работы, "Энергоатом" установил работникам ЗАЭС 20% надбавки на заработную плату.
"Она будет насчитываться со дня захвата станции и до ее освобождения от оккупантов. Это самое малое, что может сделать Энергоатом для людей, которые в бесчеловечных условиях уже более месяца героически выполняют свою работу и обеспечивают безопасность крупнейшего в Европе ядерного объекта", - отмечают. в "Энергоатоме".