РоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУР

Кирилл Буданов заявил, что провальное выполнение плана по мобилизации в РоSSии вынуждает путинский режим впускать в действие грязные сценарии, информирует ZN.ua.

РоSSия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину – ГУР
© Скриншот Youtube

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что РоSSия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

"РоSSийские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в роSSийских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма", - подчеркнул Буданов.

По его словам, провальное выполнение плана по мобилизации в РоSSии заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть роSSийское общество и еще больше его консолидировать против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в роSSийских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину «зверств украинских националистов. Вполне возможно, что такие теракты могут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", – подчеркнул начальник ГУР.

"В последние дни роSSийские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мысленного наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против роSSийских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.


Анна Конюченко, ZN.ua

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