Окружение Путина понимает, что война была ошибкой, но боятся его больше, чем последствий войны — роSSийский оппозиционер

Подавляющее большинство окружения Путина понимает, что нападение РоSSии на Украину было ошибкой. Но все же президента РоSSии Владимира Путина они боятся больше, чем последствий войны. Об этом сообщил роSSийский оппозиционер Илья Пономарев в эфире "24 канала".

Он также отметил, что учитывая "любовь" президента РФ к символическим датам, он может попытаться к декабрю 2022 года (100 лет с основания СССР – Ред.) завершить войну и образовать "союз славянских республик", объединившись с Беларусью.

"По мнению Пономарева, роSSийская элита до сих пор считает, что РоSSия - победоносное государство и большая страна. Тех олигархов, которые раньше пытались высказаться против войны в Украине - не слышат", - цитирует оппозиционера "24 канал".