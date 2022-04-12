Новостей.COM ⇒
2022-04-12
Ермак о поставках оружия: «ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее»
Все страны ЕС поддержали поставку оружия Украине.
© Офис президента
Европейский союз ускоряется с поставками оружия, поэтому его будет больше,
«Оружия будет больше. Как сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине. ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее. Вместе победим», – отметил Ермак.
Юлия Москаленко, ZN.ua