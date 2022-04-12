Ермак о поставках оружия: «ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее»

Все страны ЕС поддержали поставку оружия Украине.

Ермак о поставках оружия: «ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее»
© Офис президента

Европейский союз ускоряется с поставками оружия, поэтому его будет больше, заявил глава офиса президента Андрей Ермак. Однако он отметил, что работать над поставками вооружения нужно еще быстрее.

«Оружия будет больше. Как сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине. ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее. Вместе победим», – отметил Ермак.

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