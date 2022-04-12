Террор оккупантов в Буче: появилась карта убийств мирных жителей

Журналисты создали карту убийств роSSийскими оккупантами мирных жителей в Буче Киевской области.

Репортеры и фотографы The New York Times, проведя в Буче около недели, записали рассказы очевидцев зверств россиян и составили карту убийств мирных жителей, информирует Апостроф .

Журналисты задокументировали тела почти 30 человек в местах их гибели – в домах, лесу, подожженных на пустующей автостоянке.

По сообщению главы Бучанской окружной прокуратуры Руслана Кравченко, из 360 тел, найденных в Буче и окрестностях, более 250 человек были убиты пулями или осколками. Многие также погибли от голода и холода, либо из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи. Поиск тел погибших продолжается. По оценкам Кравченко, в Буче погибло не менее 1000 человек.