Ели, спали и гадили: оккупанты устроили себе "отель в дупле", фото

В одном из сел Николаевской области роSSийские оккупанты обустроили себе "дупло" и жили там, пока их не выгнали украинские военные, информирует Апостроф .

Об этом рассказал народный депутат Игорь Негулевский, наткнувшийся на "жилье" оккупантов.

По его словам, россияне обустроили себе "дупло в селе Кандыбино Константиновской тергромады".

Он показал фото импровизированного дома из веток и сухой травы, розрытой земли.

"Это - дупло. И в нем жили рашисты. Я сейчас не шучу. Сегодня были в селе Кандыбине Константиновской ТГ и увидели это. Рашисты заняли позиции в селе, пока их отсюда не угнали наши военные", - рассказал он.

Нардеп заметил, что россияне в дупле ели, спали и гадили.

"Ели здесь, спали, все обсырали в прямом и переносном смысле. Хотя, учитывая, что упыри не знают, что такое унитаз и боятся смарт-пылесосов, для них дупло, пожалуй, было пятизвездочной гостиницей", - пошутил он.