"В Италии принято ударять себя по груди в районе сердца": роSSийский автогонщик нелепо извинился за нацистский жест

Артем Северюхин был выгнан из команды.

РоSSиянин выступал за шведскую команду под итальянским флагом
© скриншот видео

15-летний роSSийский автогонщик Артем Северюхин извинился за свой нацистский жест на юниорском чемпионате Европы по картингу в Португалии

"Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест.

Как произошло все остальное, я объяснить не могу. Я знаю, что виноват, знаю, что глуп, и готов понести наказание. Прошу понять меня в том, что я не поддерживал нацизм или фашизм этим жестом. У меня не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду или зрителей трансляции. Извините меня, пожалуйста", - приводит слова Северюхина РоSSийская Автомобильная Федерация.

Напомним, Северюхин занял первое место в гонке первого этапа турнира в португальском Портимау. На подиуме россиянин показал нацистский жест и начал смеяться.

15-летний спортсмен из-за санкций выступал за команду под флагом Италии, используя гоночную лицензию.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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