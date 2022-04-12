Мэр Бойченко: в Мариуполе погибли более 10 000 человек

РоSSияне хранят тела погибших в торговом центре, где есть холодильники, и сжигают в крематориях.

В Мариуполе за шесть недель роSSийской блокады и постоянных вражеских обстрелов погибло более 10 000 мирных жителей. Тела жертв буквально устилают улицы, сообщил мэр города Вадим Бойченко Associated Press.

По словам Бойченко, число погибших может превышать и 20 тысяч человек. РоSSийские оккупанты собирают тела и хранят их в помещении торгового центра, где есть холодильники.

Враги также используют мобильные крематории в виде грузовиков. Они сжигают в них погибших мирных украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы Вооруженные силы могли быстрее освобождать от роSSийских оккупантов украинские города, в частности Мариуполь, необходимо больше оружия, самолетов и бронетехники.

Вчера вечером полк "Азов", который вместе с морской пехотой защищает Мариуполь, сообщил, что около 21:30 роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей в Мариуполе – ядовитое вещество неизвестного происхождения.

По словам основателя полка Андрея Белецкого, пострадали три бойца. Удар был нанесен по заводу "Азовсталь".

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