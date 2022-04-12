Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области

Жертв и пострадавших нет.

Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

РоSSийские оккупационные войска ночью во вторник, 12 апреля, нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области, заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

"Ночью враг ракетным ударом атаковал инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области. В результате удара был пожар, который уже ликвидирован", - отметил Гамалий.

Глава ОВА подчеркнул, что в результате обстрела люди не пострадали.


Анна Конюченко, ZN.ua

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